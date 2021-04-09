Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında (2) - Son Dakika

Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında (2)

09.04.2021 13:40
Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında (2), System.String[]

50 DAKİKA SAVUNMA YAPTI: BEN AİLEMİ ÖLDÜREMEMEskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada Mehmet Şerif Boğa (29), ilk kez hakim karşısına çıktı.

50 DAKİKA SAVUNMA YAPTI: BEN AİLEMİ ÖLDÜREMEM

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada Mehmet Şerif Boğa (29), ilk kez hakim karşısına çıktı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Boğa'nın yanı sıra Tokkal ailesinin yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkemede ilk savunmasını yaklaşık 50 dakikada tamamlayan katil zanlısı Boğa, cinayet suçlamasını kabul etmedi. Cinayetin işlendiği 15 Şubat akşamı evinden hiç çıkmadığını anlatan Boğa, "15 Şubat akşamı evdeydim. Sadece kısa bir süreliğine aşağı bodruma indim ve çocuğumla kar topu oynadım. Daha sonra eve girdim. İki akrabam geldi, onlarla birlikte oturduk. Gece de internetten film izledim. 16 Şubat günü de saat 11.00 gibi uyandım. Mardin'den gelen misafirler için alışveriş yaptım. Öğleden sonra İlkay ağabeyi aradım. Akşam için çaya davet edecektim ancak telefonu kapalıydı. Daha sonra Emel ablanın kızı Beyzanur aradı ve annesine ulaşamadığını söyledi. Emel ablanın eniştesi de aradı ve yeni taşındıkları evde doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Çilingir arkadaşı alıp eve gittim. Çevre esnafa ve komşularına sordum. Kapıyı da defalarca çaldım ama açan olmadı. Emel ve İlkay'ın ayakkabıları kapının önündeydi. Polisi aradık, yakınlarının ihbara bulunası gerektiğini söylediler. Sonra Beyzanur polise ihbarda bulundu. Polis ve çilingir ile kapıyı açtığımızda İlkay ağabeyi yerde kanlar içinde gördüm. Orada fenalaşmışım. Daha sonra emniyete götürüldüm" dedi.'KENDİ AİLEMİ ÖLDÜREMEM'Mahkeme heyetinin evininin bodrumunda bulunan ve Tokkal ailesiyle kan lekeleri eşleşen çorabı sorması üzerine konuşan sanık Boğa, şunları söyledi: "Ben kendi ailemi öldüremem. İlkay benim iş ortağım, ortağımı öldüremem. Bulunan çorap benim ama çoraba o kanlar nasıl gelmiş bilmiyorum. Kamera görüntülerindeki yüzü kapalı kişi kimse oraya bırakmış. Biz ortaktık benim İlkay ağabeye 23 bin lira borcum var. Ayakkabılarda bana ait değil, görüntülerdeki kişi de ben değilim"TANIKLAR DİNLENDİSanık Boğa'nın savunmasının ardından mahkeme heyeti tanıkları dinledi. Hediye Boğa, 15 Şubat akşamı eşi Mehmet Şerif Boğa'nın akrabasına gideceğini söylediğini belirterek, "Bizim evimiz dubleks eşim akrabasına gideceğini söyledi. Bende üst kata çıktım ancak dışarı çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Daha sonra bir ara aşağı indiğimde evde yoktu. Gideceği akrabasını aradım, onların yanında değildi. Akrabaları bir saat sonra evimize geldi. Daha sonra da eşim geldi. O gün ve sonraki gün eşim gayet normaldi, herhangi bir anormallik görmedim" diye konuştu. Tokkal ailesinin yakınları da sanık Boğa'nın ceza almasını istediklerini söyledi.TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tanık beyanlarının ardından katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin tamamlanması için mayıs ayına erteledi.


Mehmet Şerif, Eskişehir, Cinayet, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğullarının katil zanlısı hakim karşısında (2) - Son Dakika


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