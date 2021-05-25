Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

25.05.2021 14:51
Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Eskişehir'de Emel ve İlkay Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülerek tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa'nın, biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda Emel Tokkal'a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı.

EVDE CANSIZ BEDENLERİNİ BULDULAR

Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.'nin cesedini ise oturma odasında buldu.

KATİL, TANIDIK ÇIKTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce kurulan özel ekip, çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü inceleye aldı. Olayın ardından kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal'ın eski ortağı, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın katil zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Boğa'nın evinin bodrumunda yapılan aramada ele geçirilen kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekeleri kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleşti.

CİNAYETLERİ 73 DAKİKADA İŞLEMİŞ

Kamera görüntülerinde Boğa'nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için yırtık ayakkabı, inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği, belinde mezura taşıdığı tespit edildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal'ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal'ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz poşete koyarak, dışarı çıktığı belirlendi. Otopsi raporuna göre ise katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın İlkay'ı 27, Emel'i 18, Ali Doruk'u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü belirlendi.

3 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Emel (41) ve İlkay (42) Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mehmet Şerif, Eskişehir, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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