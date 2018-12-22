Son Dakika Haberleri: Tokluk Hissi Veren Lifler Diyet Desteği ve Enginar Kapsülleri

Tokluk Hissi Veren Lifler Diyet Desteği ve Enginar Kapsülleri

2 saat önce

Kasım ayında youtube'dan kazandığımla Rossmann'a gittim ve umut bağladığım, enteresan bulduğum, sevdiğim, merak ettiğim, denemek istediğim ürünleri aldım. Hem %50 indirimden faydalanmış oldum hem 3-4 aylık göz kremleri, kapsüller, ampuller ve ayak bakımı ürünlerimi tedarik ettim. Fırsattı.

Kasım ayında youtube'dan kazandığımla Rossmann'a gittim ve umut bağladığım, enteresan bulduğum, sevdiğim, merak ettiğim, denemek istediğim ürünleri aldım. Hem %50 indirimden faydalanmış oldum hem 3-4 aylık göz kremleri, kapsüller, ampuller ve ayak bakımı ürünlerimi tedarik ettim. Fırsattı… Bu videoda midede şişerek açlık hissini doyuran toz liflerden ve karaciğer/safrakesesi sorunlarından onarıcı takviye olan enginar yaprağı kapsüllerinden söz ettim. Yeni yılda yeni kan tahlilimde kolesterolü düşük ve daha sağlıklı olmak dileğimle… Ben iyi olursam annem ve oğluma da daha çok eşlik edebilirim hayat yolunda. Sevgilerle

Videodaki ürünler:

altapharma artischocken kapseln Enginar kapsülleri

altapharma glucomannan Takviye edici Gıda

www.drpozitif.com uzman diyetisyenler ve doktorlar var. Çok tatlılar ...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:50 Kaynak: Youtube

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