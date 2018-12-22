Tokluk Hissi Veren Lifler Diyet Desteği ve Enginar Kapsülleri
2 saat önce
Kasım ayında youtube'dan kazandığımla Rossmann'a gittim ve umut bağladığım, enteresan bulduğum, sevdiğim, merak ettiğim, denemek istediğim ürünleri aldım. Hem %50 indirimden faydalanmış oldum hem 3-4 aylık göz kremleri, kapsüller, ampuller ve ayak bakımı ürünlerimi tedarik ettim. Fırsattı.
Kasım ayında youtube'dan kazandığımla Rossmann'a gittim ve umut bağladığım, enteresan bulduğum, sevdiğim, merak ettiğim, denemek istediğim ürünleri aldım. Hem %50 indirimden faydalanmış oldum hem 3-4 aylık göz kremleri, kapsüller, ampuller ve ayak bakımı ürünlerimi tedarik ettim. Fırsattı… Bu videoda midede şişerek açlık hissini doyuran toz liflerden ve karaciğer/safrakesesi sorunlarından onarıcı takviye olan enginar yaprağı kapsüllerinden söz ettim. Yeni yılda yeni kan tahlilimde kolesterolü düşük ve daha sağlıklı olmak dileğimle… Ben iyi olursam annem ve oğluma da daha çok eşlik edebilirim hayat yolunda. Sevgilerle
Videodaki ürünler:
altapharma artischocken kapseln Enginar kapsülleri
altapharma glucomannan Takviye edici Gıda
www.drpozitif.com uzman diyetisyenler ve doktorlar var. Çok tatlılar ...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:50 Kaynak: Youtube
Fitch`in 2019 Yılında Türkiye İçin Yapacağı Değerlendirmelerin Tarihi Belli Oldu
Yemeksepeti'nin Sahibinden Flaş Karar! Almanya'daki İşlerini Satıyor
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek
Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek