Tokluk Hissi Veren Lifler Diyet Desteği ve Enginar Kapsülleri

Kasım ayında youtube'dan kazandığımla Rossmann'a gittim ve umut bağladığım, enteresan bulduğum, sevdiğim, merak ettiğim, denemek istediğim ürünleri aldım. Hem %50 indirimden faydalanmış oldum hem 3-4 aylık göz kremleri, kapsüller, ampuller ve ayak bakımı ürünlerimi tedarik ettim. Fırsattı.

Kasım ayında youtube'dan kazandığımla Rossmann'a gittim ve umut bağladığım, enteresan bulduğum, sevdiğim, merak ettiğim, denemek istediğim ürünleri aldım. Hem %50 indirimden faydalanmış oldum hem 3-4 aylık göz kremleri, kapsüller, ampuller ve ayak bakımı ürünlerimi tedarik ettim. Fırsattı… Bu videoda midede şişerek açlık hissini doyuran toz liflerden ve karaciğer/safrakesesi sorunlarından onarıcı takviye olan enginar yaprağı kapsüllerinden söz ettim. Yeni yılda yeni kan tahlilimde kolesterolü düşük ve daha sağlıklı olmak dileğimle… Ben iyi olursam annem ve oğluma da daha çok eşlik edebilirim hayat yolunda. Sevgilerle



Videodaki ürünler:



altapharma artischocken kapseln Enginar kapsülleri



altapharma glucomannan Takviye edici Gıda



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