Toksan, ıaa 2019'da tam not aldı

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde düzenlenen IAA 2019, (Uluslararası Otomobil Fuarı) sona ererken, otomotiv yan sanayi üreticilerinden Toksan da, dünyaca ünlü ana sanayi firmalarının yanında Türkiye'nin adını bir kez daha duyurmanın mutluluğunu yaşadı. Fuar ile ilgili bilgi veren Toksan'ın da bünyesinde bulunduğu Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, "Fuar süresince dünya devi ana sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini ağırladık. Verimli B2B görüşmeleri yapma fırsatımız oldu" dedi.Dünyanın en büyük otomotiv fuarlarından biri olan IAA 2019, Frankfurt'ta, 12- 22 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Son yıllarda yaptığı atılımlarla sektörde adından söz ettiren Toksan da fuarda ürünlerini sergiledi. Yüzde 100 yerli sermayeli Türk firması olan Küçükoğlu Holding Kuruluşu Toksan, dünyanın önde gelen ana sanayi firmalarını fuardaki standında ağırladı. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Mercedes, Hyundai, Kia, BMW, Ford gibi çok sayıda ana sanayi firmasının yanı sıra OEM'lerin de (Orijinal Ürün Üreticisi) katıldığı fuarda, Toksan'ın yeni ürünlerine ilgi yüksek oldu.Fuarda Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya ve Pazarlama Uzmanı M. Emin Kaya firmalarını temsil etti. Dünyanın otomotiv devlerinin 2020 model araçlarını da tanıttığı fuarda, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Ticari Ataşesi Tansu Günendi, Toksan'ın fuardaki standını ziyaret etti.'VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK'Fuar dönüşü değerlendirme yapan Tolga Türkaslan, dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında ilk sıralarda yer alan Frankfurt IAA'da verimli iş görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Dünya devi, firmalara üretim yaptıklarını vurgulayan Türkaslan, "Fuar süresince dünya devi ana sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini ağırladık. Verimli B2B görüşmeleri yapma fırsatımız oldu" dedi.Tolga Türkaslan, 1985 yılından bu yana dünya devi otomobil firmalarına parça ürettiklerini ve yaptıkları atılımlar ile dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini de söyledi. Turquality marka destek programına dahil olan firmalarının, Holdinglerinin 2025 yılı hedefleri doğrultusunda oluşturulan Stratejik Plan çerçevesinde kararlı adımlar attıklarına dikkat çeken Türkaslan, "Yeni teknolojileri kullanmaya önem veriyoruz. Makine- teçhizat yatırımlarımıza, kalite iyileştirme-deneme- devreye alma süreçlerimizin daha da iyileştirilmesine ağırlık veriyoruz. Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmaları yapıyoruz. SAP/ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programında üretimimizi takip ediyoruz. Tasarım verimliliğini artırma ve tasarım hatalarını minimize etme konularında devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde dünya devi firmalar ile olan ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. IAA 2019 bizim açımızdan verimli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.