Toksan, IAA 2019’da yeni ürünlerini sergiledi
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Toksan, 12-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen ve dünyanın en büyük otomotiv fuarından biri olan IAA 2019'da ürünlerini görücüye çıkardı.
Toksan, 12-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşen ve dünyanın en büyük otomotiv fuarından biri olan IAA 2019'da ürünlerini görücüye çıkardı. Yüzde 100 yerli sermayeli Türk firması olan Küçükoğlu Holding'in kuruluşu Toksan, dünyanın önde gelen ana sanayi firmalarını fuardaki standında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:45
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