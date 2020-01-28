Toksan tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

Kurum içinde İnovasyon kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen İNOSUİT: İnovasyon Odaklı Mentörlük programına katılan Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan, sürecin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü tedarikçilerine yönelik eğitim programı düzenledi.



Toksan'ın Bursa Fabrikası konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Yıldız, İNOSUİT programı ve İnovasyonla ilgili bilgilendirme yaptı.



Yıldız, konferansın sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.



İnovasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Küçükoğlu Holding Satın Alma Müdürü Göksel Elgün, Bursa ve Kocaeli'deki fabrikalarında şekillendirilmiş sac parça üreten Toksan'ın, dünya devi otomobil firmalarına partnerlik yaptığını söyledi.



Göksel Elgün, istihdam ve üretimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Toksan'ın, ürün kalitesinin yanı sıra AR-GE çalışmalarıyla müşterilerine güvenilir hizmet sunduğunu belirtti. Yeni fikirleri değer yaşatan ürün ve hizmetlere dönüştürme süreci olan İnovasyon konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Göksel Elgün, "Rekabete dayalı küresel ekonominin en önemli ayaklarından birini kuşkusuz İnovasyon süreci oluşturuyor. Küçükoğlu Holding'in iştiraklerinden biri olan Toksan olarak kurum içinde İnovasyon kültürü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Bunun için TİM ve Sabancı Üniversitesi'nin geliştirdiği programa katılarak bu konuda önemli bir adım attık. Tedarikçilerimiz de elbette bu sürecin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Düzenlediğimiz eğitim programına davet ederek onları da bilgilendirme yaparak sürece dahil ettik" dedi.



Öte yandan, düzenlenen programda Toksan Ar-Ge Müdürü Berna Başak Mışıl'da Küçükoğlu Holding ve Toksan bünyesindeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. - İSTANBUL