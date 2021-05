Toksin Nedir, Nasıl Oluşur? Toksin Vücuttan Nasıl Atılır?

Doğada tüm canlılarda bulunabilen toksin Latince kökenli bir terim olup, canlılardaki zehir anlamına gelmektedir. Toksin denilince akla pekiyi şeyler gelmez ve eğer umursanmayarak ihmal edilirse, vücutta ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Toksin Nedir, Nasıl Oluşur?

Toksin, canlıların yaşamsal metabolik faaliyetlerinin ardından oluşabilen ya da besin ve diğer etkenler ile vücudumuza giren zehir olarak tanımlanabilir. Toksinler dışarıdan beslenme, solunum ya da fiziksel temas ile vücudumuza girebilir. Toksinler metabolik reaksiyonlar, bağırsak mikropları ve duygusal durumların sonucunda vücudumuzda oluşabilmektedir. Toksinler ekzotoksinler ve endotoksinler olmak üzere ikiye ayrılır.

Ekzotoksinler: Bakterilerin bizzat kendilerinin salgıladığı toksinlerdir. Sıcağa dayanıklı, aşırı su ve tuz kaybına neden olan bir toksin çeşididir. Bu toksin kolera, difteri ve tetanos gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Oldukça tehlikeli ve müdahale edilmesi gereken bir toksin türüdür.

Endotoksinler: Bakterilerin parçalanması sonucu açığa çıkan toksinlerdir. Daha çok gram bakterileri tarafından meydana gelir. Bu toksin ısıya ve birtakım enzimlere karşı dayanıklıdır. Solunum güçlüğü, ishal ve bacaklarda felce kadar birçok hastalığa neden olabilir.

Toksin Vücuttan Nasıl Atılır?

Toksinler canlılara ciddi zararlar verebilecek kapasitede olsalar da vücuttan atılması oldukça kolaydır. Birçok yöntem sayesinde toksinler vücuttan atılabilir. Özellikle bazı bitki ve besinler ile bazı yöntemler sayesinde toksinler vücutta barınamazlar. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır.

Bol Bol Su İçmek: Kulağa basit gelen bu yöntem sayesinde vücutta bulunan toksinler rahatlıkla dışarı atılabilir. İdrar ve terleme yoluyla sonuçlanan bu işlem oldukça etkilidir. Bu nedenle günde en az 3 litre su tüketilmelidir.

Şeker ve Tatlandırıcıdan Uzak Durmak: Şeker ve şekerleme ürünleri vücudun bir numaralı düşmanıdır. Özellikle işlenmiş şekerlerin vücuda alınması sonucu oluşan toksin, sağlığımıza çok zarar vermektedir. Bu nedenle şekerden kesinlikle uzak durulması gerekir.

Et ve Balık Tercihini İyi Yapmak: Tarihi geçmiş ya da bayat bir et ürünü toksin kaynağı haline gelebilir. Bu yüzden bu tercihlerde taze ve günlük et tüketimine dikkat edilmelidir.

Tüketilmesi Gereken Besinler: Vücudumuzdaki toksinleri atabilmemiz için tüketmemiz gereken olmazsa olmaz besinler bulunmaktadır. Bunlar; biberiye otu, domates, bürüksel lahanası, zencefil, enginar, pancar, yoğurt şeklinde sıralanabilir.