Son Dakika Haberleri: Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
Son Dakika Güncel Haber

Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi

2 saat önce

Yarım asırlık bir CHP iktidarını 31 Mart'ta sona erdiren ve Ak Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Toksöz, 2,5 aylık görev süresinin hesabını verdi.

Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi, System.String[]
Yarım asırlık bir CHP iktidarını 31 Mart'ta sona erdiren ve Ak Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Toksöz, 2,5 aylık görev süresinin hesabını verdi. Sadece AK Parti'den değil, diğer siyasi partilerden de oy aldıklarını hatırlatan Toksöz, "Her kesime hizmet veren bir yönetim anlayışına sahibim" dedi.

"Ne devraldık, ne yapacağız halkımızla paylaşacağız"

Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez önce Belediyeyi tanımaya ve çalışma düzenini oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yatağan Belediye Başkanı Toksöz, "Yatağan'da yeni şeyler yapmanın heyecanı içindeyiz. İnşallah gözle görülür, insan odaklı hizmetler yapacağız. Bu süreçte önce üç aylık, altı aylık, bir yıllık ve iki yıllık çalışma programları yaptık. Bu programlara sadık kalacağız. 100 günlük görev süremiz sonunda halkımız ile bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Biz ne devraldık, ne yaptık, ne yapabiliriz bunları halkımızla paylaşacağız. Buradaki amacımız diğer belediyeler gibi bizden önceki arkadaşlarımızı suçlamak, afişe etmek değil. Sadece durumumuzu ortaya koymak istiyoruz. Bizden gönce görev yapan Belediye Başkanlarımız ellerinden gelen hizmeti üretti, biz de daha iyisini yapmak için göreve talip olduk " dedi.

Yatağan Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali

Göreve gelmeden önce Yatağan'da geleneksel hale gelen festivali devam ettireceklerini altını çizen Başkan Toksöz, "Yatağan Belediyesi 18'inci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali bizim dönemimizin ilk festivali olacak. Folklor öğrencilerimiz ve aileleri bu festival için bekliyorlar. Okulların kapanmasının ardından ilk hafta bu festivaller devam edecek. Biz güzel olan ne varsa yanındayız" dedi.

Festival programı

19 Haziran'da başlayacak Yatağan Belediyesi 18'inci Geleneksel Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Festival 19 Haziran'da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından Yatağan Belediyesi takı tasarım ve ahşap boyama kursu sergisi ile devam edecek ve Amfi tiyatroda ASFAD gösterisi ile ilk gün sona erecek. İkinci gün amfi tiyatroda gençlik konseri, üçüncü gün ise yine amfi tiyatroda Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek. Son gün ise Kaya Köstepen stadında Emre Aydın konseri ile festival sona erecek. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Yatağan, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanata dönüşen pirinç tanesi, ekmek kapısı oldu KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]