Toksöz Grup, Baypm ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor
1 saat önce
Toksöz Grup Bilgi Teknolojileri Uygulama Mimarisi Müdürü Yıldırım Meteris, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Toksöz Grup Bilgi Teknolojileri Uygulama Mimarisi Müdürü Yıldırım Meteris, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
BayPm ile olan işbirliklerinden bahseden Toksöz Grup Bilgi Teknolojileri Uygulama Mimarisi Müdürü Yıldırım Meteris, şu ifadeleri kullandı: "Toksöz Grup, aslında birçok bilinen markaya sahip Türk aile şirketidir. Değişik ülkelerdeki marketlerdeki özel kuralların ülkemizde de tanımlanmasını istedik ve bunun için de outsystems platformuna ihtiyacımız vardı. BayPm ile olan çözüm ortaklığımız ise outsystems ile olan birlikteliğimizden yola çıktı. BayPm, problemleri anlayıp çözümü ise en efektif şekilde sunan deneyimli bir ekip. Dolayısıyla gelecek projelerde de çözüm ortaklığımıza hız kesmeden devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
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