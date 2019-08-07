Toksöz, İtalyan Hükümeti ile anlaştı
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159 yıllık dev şirket Pernigotti'de anlaşma sağlandı.
159 yıllık dev şirket Pernigotti'de anlaşma sağlandı. Geçen yıl fabrikayı kapatıp Türkiye
'ye taşıyacağını açıklayan Toksöz Grubu, geri adım attı ve İtalyan Hükümeti ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:34
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