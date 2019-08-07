Son Dakika Haberleri: Toksöz, İtalyan Hükümeti ile anlaştı
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Toksöz, İtalyan Hükümeti ile anlaştı

55 dakika önce

159 yıllık dev şirket Pernigotti'de anlaşma sağlandı.

Toksöz, İtalyan Hükümeti ile anlaştı, System.String[]
159 yıllık dev şirket Pernigotti'de anlaşma sağlandı. Geçen yıl fabrikayı kapatıp Türkiye'ye taşıyacağını açıklayan Toksöz Grubu, geri adım attı ve İtalyan Hükümeti ile anlaştı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:34 
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