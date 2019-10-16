Toksöz, Pernigotti’yi Optima’ya satıyor
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2013'te Toksöz Grubu bünyesine geçen İtalya'nın en eski çikolata markası olarak bilinen Pernigotti, İtalyan Optima Group'a satılıyor.
2013'te Toksöz Grubu bünyesine geçen İtalya'nın en eski çikolata markası olarak bilinen Pernigotti, İtalyan Optima Group'a satılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:47
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