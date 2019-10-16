Son Dakika Haberleri: Toksöz, Pernigotti’yi Optima’ya satıyor
Son Dakika Ekonomi Toksöz, Pernigotti’yi Optima’ya satıyor

Toksöz, Pernigotti’yi Optima’ya satıyor

53 dakika önce

2013'te Toksöz Grubu bünyesine geçen İtalya'nın en eski çikolata markası olarak bilinen Pernigotti, İtalyan Optima Group'a satılıyor.

Toksöz, Pernigotti’yi Optima’ya satıyor, System.String[]

2013'te Toksöz Grubu bünyesine geçen İtalya'nın en eski çikolata markası olarak bilinen Pernigotti, İtalyan Optima Group'a satılıyor.

İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:47 
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