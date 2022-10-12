Japonya'nın Uzay Ajansı, Epsilon Roketinin Kendi Kendini İmha Etmesi Direktifini Verdi - Son Dakika
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Japonya'nın Uzay Ajansı, Epsilon Roketinin Kendi Kendini İmha Etmesi Direktifini Verdi

12.10.2022 08:41
Japonya'nın Uzay Ajansı, Epsilon Roketinin Kendi Kendini İmha Etmesi Direktifini Verdi

TOKYO, 12 Ekim (Xinhua) -- Kyodo News'in haberine göre Japonya'nın uzay ajansı, Çarşamba günkü fırlatmada başarısız olan Epsilon roketine kendi kendini imha etme sinyali gönderdi.

TOKYO, 12 Ekim (Xinhua) -- Kyodo News'in haberine göre Japonya'nın uzay ajansı, Çarşamba günkü fırlatmada başarısız olan Epsilon roketine kendi kendini imha etme sinyali gönderdi.

Basında yer alan haberlere göre Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Çarşamba gününün erken saatlerinde ülkenin güneybatı vilayeti Kagoshima'da yer alan Uchinoura Uzay Merkezi'nden fırlatılmasından kısa bir süre sonra, sekiz uydu taşıyan Epsilon-6 katı yakıtlı rokete kendi kendini imha etme emri gönderdi.

Habere göre emir, JAXA'nın rokette güvenli bir şekilde uçamamasına neden olan bir sorun keşfedilmesinin hemen ardından geldi.

Epsilon serisinin geliştirilmiş son tasarımı olan Epsilon-6 roketi 26 metre uzunluğunda ve 95,6 ton ağırlığında.

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Kaynak: Xinhua

Kyodo News, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın Uzay Ajansı, Epsilon Roketinin Kendi Kendini İmha Etmesi Direktifini Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın Uzay Ajansı, Epsilon Roketinin Kendi Kendini İmha Etmesi Direktifini Verdi - Son Dakika
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