Japonya'da Son Derece Zehirli Radyoaktif Atıklar Fukuşima'dan Hokkaido'ya Taşındı

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'da felaketin vurduğu Fukuşima Nükleer Santrali yakınlarında depolanan son derece kanserojen kimyasal atıklar, protestolar arasında Hokkaido Adası'nda bir kente nakledildi. Çoğunlukla kondansatörler ve aydınlatma balastlarından oluşan zehirli ve radyoaktif atıklar, insan sağlığına zararlı yüksek yoğunlukta poliklorobifenil (PCB) içeriyor. 2011 Fukuşima nükleer felaketinden önce kanserojen atıklar, felaketin vurduğu nükleer santralin civarındaki bölgelerde bertaraf ediliyordu. Mevcut atık yükünün, Japonya'nın en kuzeydeki Hokkaido vilayetinin güney kıyısında bulunan liman kenti Muroran'daki bir tesiste depolanması planlanmıştı ancak nükleer kriz nedeniyle nakliyat ertelenmişti. Krizden on yıldan fazla bir süre sonra, Muroran şehri, çevre bakanlığı tarafından radyoaktif olduğu teyit edildiği için artık zehirli olduğu bilinen atıkların sorumluğunu almak istemiyor. Bu arada, teslimata karşı çıkan bir sivil grup, atıkları zehirden arındırması beklenen tesisin önünde endişelerini dile getirdi. Yerel basına göre, grubun eş lideri Sachiko Okura, "Atığı bir kez kabul edersek, arkasından yenilerini kabul etmemiz için bizi defalarca zorlayacaklar" dedi. Eskiden endüstri ve tüketici ürünlerinde kullanılan PCB'lerin üretimi, 1968'de burada PCB'lerin bulaşığı gıdaların neden olduğu kitlesel bir gıda zehirlenmesi salgınının ardından 1972'de Japonya'da yasaklanmıştı. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi de PCB üretimini yasaklıyor.