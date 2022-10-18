Japon Bakan: Yen Değer Kaybederken Nükleer Reaktörleri Yeniden Çalıştırmak Japonya Ekonomisine Yardımcı Olabilir

TOKYO, 18 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın atıl haldeki nükleer reaktörlerini yeniden çalıştırmanın, ekonomiyi desteklemeye yardımcı olabileceğini söyledi. Japon yeninin son günlerde yaşadığı değer kaybı enerji ithalatı faturasının daha da şişmesine yol açmıştı.

Nişimura, bir basın toplantısında, her bir reaktörü yeniden çalıştırmanın kaynak yönünden fakir Japonya'ya 1 milyon ton daha az sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı anlamına geleceğinden, ABD doları için yen satışı baskısını hafifletebileceğini söyledi.

Bakan, "Bu yenin değer kaybına karşı bir tedbir olabilir" dedi.

Yen son zamanlarda ABD doları karşısında devamlı olarak değer kaybediyor. Japonya'daki finans yetkililerinin ifadelerine göre Japonya, 1998'den bu yana ilk kez 22 Eylül'de tek taraflı, hızlı yen hareketlerini düzeltmek için döviz piyasalarına müdahale etti.

Salı günü erken saatlerde Japonya, yen değer kaybetmeye devam ederken ve Tokyo'da bir ABD doları son 32 yılın en düşük noktası olan 149 yen civarında işlem görürken piyasaya daha fazla müdahale edilebileceği uyarısında bulundu.

Bu durum, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun parlamentoda yenin hızlı değer kaybının "sorunlu" olduğunu ve hükümetin uygun adımları atmak için Japonya Merkez Bankası ile birlikte çalışacağını açıklamasını yapmaya yöneltti.

Yenin devam eden değer kaybı, artan enerji ithalatı ve malzeme maliyetlerinin yükselmesine neden olurken, yüksek fiyatlar halen Japon halkı ve firmaları üzerinde baskı oluşturuyor ve bu durumun kış ve soğuk havalar yaklaştıkça elektrik tüketiminin artmasıyla daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Japonya'nın nükleer reaktörlerinin çoğu, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Daiichi nükleer santralinde 2011'de yaşanan nükleer felaketinin ardından kullanım dışı bırakılmış durumda.

İş dünyası daha fazla nükleer reaktörün yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor. Başbakan Kişida, kış aylarında artan enerji talebiyle başa çıkmak için atıl reaktörlerden dokuz kadarının yeniden başlatılacağını söylemişti.