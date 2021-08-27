Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Besra Duman'dan kendisini destekleyenlere teşekkür

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya kazanan Besra Duman, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Tokyo 2020'de bronz madalyaya ulaşan milli halterci, elde ettiği başarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Besra Duman, duygularını şöyle dile getirdi:

"Öncelikle dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar getiren antrenörüm Arif Kıran'a çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, babam oldu, ailem oldu, hiçbir zaman da yalnız bırakmadı, emeği çok üstümde. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, bütün mensuplarına ve buradan Meram Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 'İyi ki varsınız.' diyorum. Bana dua edenlere buradan çok selamımı gönderiyorum. Allah sizden razı olsun. Sizin de ne dileğiniz varsa kabul olsun. İyi ki varsın Türkiye, iyi ki bizimsin Türkiye."