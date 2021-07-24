Yıldız Çocuklar cimnastik tarihimizde ilkleri yaşatmaya devam ediyor.
7 sporcumuz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale kaldı. Erkekler Artistik Cimanistik Elemeleri'nde 4 sporcumuz 4 farklı finale kalmaya başardı.
İşte finale kalan sporcularımız:
Halka aleti: İbrahim Çolak ve Adem Asil
Atlama masası: Adem Asil ve Ahmet Önder
Paralel: Ferhat Arıcan
Genel tasnif: Ahmet Önder ve Adem Asil
Son Dakika › Spor › Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı - Son Dakika Spor