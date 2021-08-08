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Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı

08.08.2021 12:48

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda 5. olan milli sporcu İlke Özyüksel, başkentte çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda 5. olan milli sporcu İlke Özyüksel, başkentte çiçeklerle karşılandı.

Tokyo'dan yurda dönen milli sporcu İlke Özyüksel, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hedefimizde her zaman olimpiyat altın madalyası vardı, hep ona yönelik çalıştık. Ülkemizde çoklu branşlarda alınan en büyük başarı ilk kez modern pentatlon dalında geldi, zaten ülkemizi ikinci kez olimpiyatlarda temsil ediyoruz." dedi.

Modern pentatlonun fazlasıyla zorlu bir spor olduğunu belirten ay-yıldızlı sporcu, "Biz elimizden geleni yaptık, bunun için de çok çalıştık. Tabii ki hedefimiz olimpiyat madalyasıydı ama çok yakınız, bu tabii hedefimize doğru çalıştığımızı gösterdi. Aynı zamanda doğru yolda olduğumuzu da gösterdi. Bu beşincilik, Paris'te çok rahat bir şekilde madalyaya yürüyeceğimizi de gösterdi. Çok güzel bir sonuç, çok mutluyuz, madalya almış kadar mutlu olduk, madalya almış kadar başarılı hissediyorum kendimi açıkçası. Umarım daha da iyiye gideceğiz." diye konuştu.

Tokyo'daki yarışmaya ilişkin İlke Özyüksel, şu değerlendirmede bulundu:

"Rakiplerimiz tabii ki çok güçlüydü, zaten İngiltere, Almanya, Litvanya en büyük başlıca rakiplerimizdendi ki kürsüde yerlerini aldılar. Ona göre çalıştık ama binicilikte olimpiyatın fazlasıyla zorlu geçeceğini bildiğimiz için çok zorlu bir ata binecekmiş gibi hazırlandık ve gerçekten de öyle oldu, alnımızın akıyla çıktık. Binicilikte kombinasyonda farkı kapatarak 29. başladığımız yarışmayı 5. bitirdik. Bizim için çok güzeldi, tabii TRT'de yayınlanması, insanların bizi izleyip desteklemesi, branşı tanıması beni ayrıca motive etti. Yazılanlar çok güzel, çok teşekkür ediyorum herkese. O destekler sayesinde de bir nebze olsun beşinciliği madalyaymış gibi hissettirdiler bize, harikaydı benim için."

Tokyo'da yarışmaya çok umduğu gibi başlayamadığını kaydeden milli sporcu, "Arka arkaya kura çekiminde çok güçlü rakipler denk geldi. O arada çok bocaladım ama ardından hemen silkelenip kendime gelip oranın olimpiyat olduğunu, asla pes etmemem gerektiğini düşünüp harika bir 8 ve 7'lik seri yakalayıp durumu çok güzel toparladık, kurtardık. Sonuçlar birbirine çok yakındı, onun için binicilikte yaptığımız harika sonuçla yarışmayı 5. olarak tamamlayabildik." ifadelerini kullandı.

"Bu olimpiyat beşinciliği tarihi bir başarı"

İlke Özyüksel, Türkiye adına modern pentatlonda tarihi bir başarı aldıklarını belirterek, "En önemli başarımız büyüklerde bu olimpiyat beşinciliği, tarihi bir başarı. Daha önce benim gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğum var, dünya rekorlarım var. Büyükler kategorisinde de dünya rekorlarım var ama bugüne kadar alınmış en büyük başarımız olimpiyat beşinciliği." diye konuştu.

Tokyo'daki hatalarını, eksiklerini belirleyeceklerini aktaran 24 yaşındaki sporcu, ardından 2024 Paris Olimpiyatları'nı hedefleyerek çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

İlke Özyüksel, "Neyse ki Paris'e 3 yıl var, madalyayı boynumuza takmak için çok beklememize gerek kalmayacak. Umarım çok iyi geçecek, ülkemize de modern pentatlonda ve çoklu branşlarda aynı zamanda bir kadın olarak getirdiğimiz ilk madalya hatta mümkünse altın madalya olup İstiklal Marşı'mızı okutup dönmeyi hedefliyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin çoklu sporlar tarihinde İlke Özyüksel'in olimpiyat gören ikinci sporcu olduğunu hatırlatarak, "Modern pentatlon; eskrim, binicilik, koşu, atış ve yüzme, yani bizim olimpiyat madalyamız olmayan birçok branşı içeren dolayısıyla da aslında madalya almamızın çok zor olduğu bir branştı, ama buna rağmen İlke bize bu heyecanı yaşattı." diye konuştu.

Başkan Çakır, modern pentatlonun Türkiye'de çok yeni bir spor branşı olduğunu belirterek, "Çok üstün bir başarı göstererek 5. oldu. Biz de emeklerimizin karşılığını görmenin sevincini yaşıyoruz. Paris 2024'te farklı sporcularımız da olacak, onlarla da kota alıp tam kotayla, 4 sporcuyla gitmeyi bekliyoruz. İlke'den de artık bunu gördükten sonra beklentimizi yükselttik, Paris'te kendisinden altın madalya, olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Tüm uluslararası modern pentatlon camiasında da İlke, artık Paris'in favorisi olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlke Özyüksel'in atletizm antrenörü Ertan Yılmaz, yüzme antrenörü Kutluhan Özkan, atıcılık antrenörü Murat Uzdaş, eskrim antrenörü Harun Mihrioğlu ve binicilik antrenörü Kamer Adalalı da sporcularını tebrik ederken, Paris'te İlke Özyüksel'den madalya umutlarının yüksek olduğunu belirtti.

Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı
Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı
Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı
Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo 2020'de modern pentatlonda 5. olan İlke Özyüksel, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


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