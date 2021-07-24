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Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek - Son Dakika

Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek

24.07.2021 17:15
Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra 13 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Milli voleybolcular, TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Ömer Akgün, TSİ 07.00'de elemeye çıkacak. Ömer, elemeyi geçerse TSİ 09.30'da finalde yer alacak.

Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, TSİ 09.10'da eleme mücadelesine çıkacak. Halterde erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek TSİ 13.50'de podyumda yer alacak.

Kürekte Onat Kazaklı'nın tek çifte (M1 x) çeyrek final mücadelesi TSİ 05.40'ta başlayacak. Eskrimde İrem Karamete'nin madalya mücadelesi ise TSİ 04.55'te start alacak.

Tekvandoda ise kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, tatamide mücadele verecek. Hatice'nin müsabakaları TSİ 06.20, Hakan'ın ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Yelkende Ecem Güzel laser radial (TSİ 06.00), Onur Cavit Biriz rüzgar sörfü (RS-X) (TSİ 06.00) ve Dilara Uralp rüzgar sörfünde (TSİ 09.00) mücadele edecek.

Yüzmede ise 200 metre serbest stilde Baturalp Ünlü, (TSİ 13.21), 400 metre serbest stilde de Beril Böcekler (TSİ 14.12) ve Merve Tuncel (14.18) havuza girecek.

Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo 2020'de yarın Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek - Son Dakika Spor


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