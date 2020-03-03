Tokyo 2020 Erkekler Basketbol kura çekimi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Tokyo 2020 Erkekler Basketbol kura çekimi bekleniyor - Son Dakika Spor

Tokyo 2020 Erkekler Basketbol kura çekimi bekleniyor

6 saat önce

Basketbol erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kura çekimi 20 Mart Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek.

Tokyo 2020 Erkekler Basketbol kura çekimi bekleniyor, System.String[]

Basketbol erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kura çekimi 20 Mart Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek.


Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 12.00'de başlayacak.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 23-28 Haziran 2020'de, Kanada'da B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. A Grubu'nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor. Öte yandan FIBA, milli takımlar dünya sıralamasını da açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı 15'inci sıradaki yerini korurken, ABD zirvedeki yerini kaybetmedi. Son dünya şampiyonu İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:09 
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