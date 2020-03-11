Tokyo 2020 ertelenebilir! - Son Dakika
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Tokyo 2020 ertelenebilir!

6 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan organizasyonda, corona virüs salgınının artması halinde alınacak tedbirlere ilişkin Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi, ABD basınına açıklamalarda bulundu.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan organizasyonda, corona virüs salgınının artması halinde alınacak tedbirlere ilişkin Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi, ABD basınına açıklamalarda bulundu.


Takahashi, "Oyunların iptal edilme olasılığı bulunduğunu düşünmüyorum. En mantıklı seçenek, ertelenmesi olur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunların mali boyutunu göz önüne alarak iptal kartını seçenekler arasına sokmaz." ifadelerini kullandı.


Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: "Oyunların iptal edilme olasılığı bulunduğunu düşünmüyorum. En mantıklı seçenek, ertelenmesi olur" dedi.


Takahashi, oyunların seyircisiz oynanması seçeneğinin de ekonomik yönden çok ağır bir faturası olacağını belirterek, "Olimpiyatlar için en kötü senaryonun, bir veya iki yıl ertelenmesi olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.


Takahashi'nin açıklamalarının ardından Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, erteleme ya da iptal seçeneklerinin şu an için gündemlerinde bulunmadığını, hazırlıkların planlandığı gibi sürdüğünü duyurdu.

Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:41 
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