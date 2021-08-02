Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki son grup maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore ya da Sırbistan olacak.
Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi karşısında ilk seti 25-21 kaybetti. Türkiye, ikinci seti 25-23 kazanarak durumu durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de aynı skorla kazanan Filenin Sultanları, dördüncü sette Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 25-15 üstünlüğüne engel olamadı ve setlerde setlerde durum 2-2'ye geldi.
Filenin Sultanları, beşinci seti 15-10 kazandı ve maçı 3-2 almayı başardı.
Türkiye, grup maçlarına Çin'i 3-0 mağlup ederek başlamış ancak daha sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Cumartesi günü Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Kenya yer alıyor.
Brezilya grubu ilk sırada tamamlamıştı.
Grupta sıralama son maçların ardından netleşecek ve tüm çeyrek final eşlemleri belli olacak.
Son Dakika › Dünya › Tokyo 2020: Filenin Sultanları Rusya'yı 3-2 yendi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor - Son Dakika Dünya