Tokyo 2020 için Türkiye 53 kota aldı - Son Dakika
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Tokyo 2020 için Türkiye 53 kota aldı

7 saat önce

Boks Avrupa Elemeleri'nde Batuhan Çiftçi, çeyrek finale yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti.

Tokyo 2020 için Türkiye 53 kota aldı, System.String[]

Boks Avrupa Elemeleri'nde Batuhan Çiftçi, çeyrek finale yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti.


Milli boksörün kazandığı kotayla Türkiye'nin, Tokyo 2020'de temsil edileceği branş sayısı 10, sporcu sayısı ise 53'e yükseldi.


Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5 ve voleybolda 12 olmak üzere toplam 10 branşta 53 sporcuyla kota kazandı. Olimpiyat vizesi alanların 28'ini erkek, 25'ini ise kadın sporcular oluşturuyor.


2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) sporcu kafilesiyle katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştı.


Madalyaların 5'i güreş branşında gelirken, tek altın madalyayı ise milli güreşçi Taha Akgül elde etmişti.


Koronavirüs, olimpiyatları da tehdit ediyor


Boksta İngiltere'de yapılan Avrupa olimpiyat eleme turnuvası, koronavirüs salgını nedeniyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi. Dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla pek çok branşta elemeler askıya alınmış durumda.


UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelemesinin ardından gözler olimpiyatların durumuna çevrildi.


Koronavirüs nedeniyle spor organizasyonları durma noktasına gelirken, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan olimpiyatların ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu.


Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) dün yapılan açıklamada, "Oyunlara 4 aydan fazla bir süre varken, bu aşamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok." denildi.


Olimpiyat kotası Hatice Kübra İlgün'ün


Türkiye, kadınlar tekvandoda 4 olimpik sıklette de Tokyo 2020'ye vize alarak tarihi bir başarıya imza attı.


İki milli sporcunun dünya sıralamasında ilk 5'te yer aldığı kadınlar 57 kiloda olimpiyatlara Hatice Kübra İlgün vize aldı.


Hatice, Rusya'da yapılan 2019 Grand Prix Final Müsabakası'nda bir diğer milli sporcu İrem Yaman'ı çeyrek finalde yenerek Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.


İki olimpiyat madalyalı tek Türk kadın sporcu


Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, iki olimpiyat oyunlarında madalya alan tek Türk kadın sporcu unvanını elinde tutuyor.


Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.


Dünya ve Avrupa şampiyonluğu da yaşayan milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadınlar 67 kiloda katılmaya hakkı kazandı.


Rıza'nın hedefi olimpiyat şampiyonluğu


Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerindeki tek eksik altın madalyayı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanmayı hedefliyor.


2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde eden Rıza, Tokyo'da kürsünün zirvesinde yer almayı amaçlıyor.


Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 9 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.


Tek takım kotası kadınlar voleybolda geldi


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğindeki 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde finalde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma başarısı gösterdi.


Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanan milli takım, Türkiye'yi gururlandırmaya devam etti.


Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar takım sporlarında tek kotayı kadınlar voleybolda elde etti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmıştı. Rio 2016'da yer alamayan milliler, 8 yıl sonra ikinci kez olimpiyatlara katılarak ülkeyi temsil edecek.


Tokyo 2020'ye vize alanlar


2020 Tokyo Olimpiyatları'na şu ana kadar vize alan milli sporcular ve branşları şöyle:


Artistik cimnastik: Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka), Ahmet Önder (paralel bar).


Atıcılık: Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca), İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek).


*Atletizm: Kaan Kigen Özbilen (maraton), Yavuz Ağralı (maraton), Polat Kemboi Arıkan (maraton), Mert Girmalegesse (maraton), Yasemin Can (5 bin ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit atma), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), Necati Er (3 adım atlama), Salih Korkmaz (20 kilometre yürüyüş), Yasmani Copello (400 metre engelli), Eşref Apak (çekiç atma).


Bisiklet: Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) listesine göre ülke olarak 2 kişilik kota kazanıldı.


Güreş: Rıza Kayaalp (grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (grekoromen 97 kilo), Süleyman Atlı (serbest stil 57 kilo), Taha Akgül (serbest stil 125 kilo).


Tekvando: Rukiye Yıldırım (kadınlar 49 kilo), Nur Tatar (kadınlar 67 kilo), Nafia Kuş (kadınlar 67 kilo), Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo).


Voleybol: A Milli Kadın Voleybol Takımı (12 sporcu).


Yelken: Ecem Güzel (laser radial), Alican Kaynar (finn), Deniz Çınar (470), Ateş Çınar (470), Dilara Uralp (rüzgar sörfü).


Yüzme: Berkay Ömer Öğretir (100 metre kurbağalama), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Beril Böcekler (800 ve 1500 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Merve Tuncel (1500 metre serbest).


Boks: Batuhan Çiftçi (erkekler 52 kilo).


*Atletizm branşında düzenlenecek bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabilmektedir. Maratonda 4 milli sporcu olimpiyat barajını geçerken, oyunlara katılacak sporcular Atletizm Federasyonunun yapacağı seçme sonucunda belirlenecektir.


Paralimpik oyunlarına 50 kota


Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için ise şu ana kadar 8 branşta 50 sporcuyla kota elde etti.


Türk Milli Takımı paralimpik oyunlarına bedensel engelliler atıcılıkta 6, okçulukta 7, yüzmede 4, masa tenisinde 1, atletizmde 1, tekerlekli sandalye basketbolda 12, görme engelliler atletizmde 1, golbol kadın ve erkek takımda 6'şar, para tekvandoda 6 sporcu olmak üzere 8 branşta 50 sporcuyla kota aldı.

Türkiye, Avrupa, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 

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