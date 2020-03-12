Tokyo 2020 meşalesi yakıldı - Son Dakika
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Tokyo 2020 meşalesi yakıldı

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasında yakıldı.

Tokyo 2020 meşalesi yakıldı, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasında yakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akıbeti belirsizliğini koruyan 32. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni, Olympia antik kentinde gerçekleşti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı oyunların başlangıcını simgeleyen törene, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Asbaşkanı Toshiaki Endo ve Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos da katıldı.

Normalde binlerce kişinin izlediği tören, koronavirüs kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden halkın katılımına kapatıldı.

Hera Tapınağı'nda, geleneksel kostümü içindeki Yunan aktris Xanthi Georgiou tarafından yakılan meşaleyi ilk taşıyan isim, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Yunan atıcı Anna Korakaki oldu.

Korakaki, Pierre de Coubertin Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra meşaleyi, 2004 Atina Olimpiyatları'nda şampiyon olan Japon maraton koşucusu Mizuki Noguchi'ye devretti.

Yunanistan'da 7 gün boyunca taşınacak olan meşale, 19 Mart'ta başkent Atina'daki Panathinaiko Stadyumu'nda yapılacak törenle Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi yetkililerine verilecek.

Yunanistan, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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