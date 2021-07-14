Tokyo 2020'nin ilk kafilesi yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamladı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, milli takım kafilesi Olimpiyat Köyü'ne giderek, olimpiyat komitesi yetkilileriyle buluştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya 'ya giden ilk Türk sporcu kafilesi milli yelkencilerin akreditasyon işlemleri tamamlandı.

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