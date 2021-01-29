Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi 2 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika

Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi 2 Şubat'ta yapılacak

29.01.2021 15:12
Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi 2 Şubat'ta yapılacak, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi, 2 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek.

Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi, 2 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın hem kadınlar hem de erkekler için kura çekimi 2 Şubat Salı günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Kura çekimi TSİ 12.30'da başlayacak. Mevcut salgın nedeniyle, kura çekimi kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek ve FIBA'nın YouTube ile Facebook'taki hesaplarından yayımlanacak.

Erkekler mücadelesi

Beş kıtayı temsil eden 8 takım, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda aldıkları sonuçlarla Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Erkekler Olimpik Basketbol Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Buna göre Afrika'dan Nijerya, Amerika'dan Arjantin ve ABD, Asya'dan İran ile Japonya (ev sahibi), Avrupa'dan Fransa ve İspanya, Okyanusya'dan ise Avustralya turnuvaya katılma hakkını kazanan takımlar oldu.

Erkeklerde kalan dört takım, 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'da (Belgrad) gerçekleştirilmesi planlanan FIBA Olimpik Eleme Turnuvaları'nın ardından belli olacak ve kazanan takımlar Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

Kura çekiminde 12 takım, FIBA erkekler dünya sıralamasına göre dört torbaya dağıtılacak.

Kanada'daki elemelerde yer alacak Türkiye, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la mücadele edecek. Milliler, grubu birinci veya ikinci sırada tamamladığı takdirde A Grubu'nun ilk ikisiyle çapraz eşleşecek. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Kadınlarda oyunlarda mücadele edecek 12 takım belli

Kadınlarda Afrika Kıtası'ndan Nijerya, Amerika'dan Kanada, Porto Riko ve ABD, Asya'dan Çin, Japonya (ev sahibi) ve Güney Kore, Avrupa'dan Belçika, Fransa, Sırbistan ve İspanya, Okyanusya'dan Avustralya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

FIBA sıralamasına göre bu takımlar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için dört torbaya dağıtılacak. Kura çekimi ile takımların her biri dört takımdan oluşan üç gruba yerleştirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Tokyo, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi 2 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika Spor


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