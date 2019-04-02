Son Dakika Haberleri: Tokyo 2020 Olimpik Hakem Kadrosu Antalya'da Seminerde

Tokyo 2020 Olimpik Hakem Kadrosu Antalya'da Seminerde

1 saat önce

Antalya Grand Prix 2019 müsabakaları öncesi Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından, 'Tokyo 2020' olimpik hakem kadrosu, Antalya'da seminere alındı.

Tokyo 2020 Olimpik Hakem Kadrosu Antalya'da Seminerde, System.String[]
Antalya Grand Prix 2019 müsabakaları öncesi Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından, 'Tokyo 2020' olimpik hakem kadrosu, Antalya'da seminere alındı.

İki gün sürecek seminerin açılışında Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gerek Grand Prix, gerekse Tokyo Olimpiyatları'nda müsabaka yönetecek hakemleri ağırlamaktan memnunluk duyduğunu ifade ederek, "Görevlerinizde başarılar dilerim" dedi.

28 hakemin katıldığı seminer; spor direktörü ve gözetmeni Daniel Lascau, spor direktörü Armen Bagdasarov, başhakem direktörü Jan Snijder, hakem komitesi sekreteri Pasquale Chyurlia, komisyon üyesi Arek Zygmunt, spor direktörü ve gözetmenler Catherine Fleury ve Giuseppe Maddaloni gözetiminde yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:26 Kaynak: DHA

Antalya, Tokyo, Spor
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