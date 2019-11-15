Son Dakika Haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahipleri açıklandı!
Son Dakika Spor Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahipleri açıklandı! - Son Dakika Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahipleri açıklandı!

6 saat önce

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) İcra Kurulu'nun açıklamasına göre; erkeklerde 23-28 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri'ne Kanada'nın Victoria, Hırvatistan'ın Split, Litvanya'nın Kaunas ve Sırbistan'ın Belgrad şehirleri ev sahipliği yapacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nin ev sahipleri açıklandı!, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) İcra Kurulu'nun açıklamasına göre; erkeklerde 23-28 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri'ne Kanada'nın Victoria, Hırvatistan'ın Split, Litvanya'nın Kaunas ve Sırbistan'ın Belgrad şehirleri ev sahipliği yapacak.


Kadınlarda 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyat elemelerinin ev sahipliklerini ise Belçika'nın Ostend, Çin'in Foshan, Fransa'nın Bourges ve Sırbistan'ın Belgrad kentleri üstlenecek.


Öte yandan, FIBA tarafından Çin'in Foshan kentine Kadınlar Olimpiyat Elemeleri ev sahipliği hakkının, Çin'in Yeni Zelanda'da oynanan FIBA Kadınlar Olimpiyat Ön Elemeleri'ni geçmesi şartıyla verildiği aktarıldı. Çin'in bu hakkı elde edememesi durumunda, diğer adayların değerlendirileceği belirtildi.


Olimpiyat elemelerinin erkekler kategorisinde 24 ülke, kadınlar kategorisinde ise 16 ülke mücadele verecek.


Elemelerin kura çekimleri 27 Kasım'da İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:22 
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