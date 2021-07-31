Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde kadın voleybolunda 7 takım çeyrek finali garantiledi.

Ariake Arena'da gruplarda oynanan 5. karşılaşmadan sonra tek takım dışında çeyrek finalistler belli oldu.

B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu grupta İtalya, Rusya Olimpiyat Komitesi ve ABD de çeyrek final bileti aldı. Son olimpiyat şampiyonu Çin ile Arjantin ise son maçlar öncesi çeyrek final şansını kaybetti.

A Grubu'nda çeyrek finale yükselen 3 takım belirlendi. Brezilya, Sırbistan ve Güney Kore adını son 8'e yazdırdı.

Bu gruptaki son takım ise Dominik Cumhuriyeti ile ev sahibi Japonya arasında oynanacak maçta belli olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselen son ekip olmayı başaracak. A Grubu'nda henüz set alamayan Kenya ise üst tura çıkma şansını kaybetti.