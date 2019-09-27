Tokyo 2020 Olimpiyatları: 1,6 milyon dolar değerindeki 7 bin bilet sahte kimlikle satın alındı

Tokyo 2020 Olimpiyatları için çekilişle satılan yaklaşık 7 bin bilet sahte kimlik kullanılarak alındığı gerekçesiyle iptal edildi.



Tokyo 2020 organizatörleri, cuma günü yapılan açıklamayla, internet üzerinden düzenlenen çekilişte 6 bin 900 biletin sahte kimliklerle alındığını duyurdu. Organizasyon, yaklaşık 1,6 milyon dolar değerindeki biletlerin iptal edildiğini açıkladı.