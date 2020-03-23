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Tokyo 2020 Olimpiyatları Covid-19 nedeniyle ertelenebilir, resmi karar bekleniyor
6 saat önce
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), koronavirüs salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), koronavirüs salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.
Olimpiyatların şimdilik 2021'e erteleneceği konuşuluyor. Pazar günü yapılan görüşmelerde Kanada ve Avustralya gibi 'söz sahibi' ülkeler ertelemenin gerçekleşmesi için baskıyı arttırdı ve ertelenmemesi halinde katılmayacaklarını belirtti. Brezilya ve Slovenya da erteleme olmaması halinde katılmayacaklarını açıklayan diğer iki ülke oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:00
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