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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama - Son Dakika

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama

03.09.2021 12:19
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama, System.String[]

Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden masa tenisi kafilesi yurda döndü.

Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden masa tenisi kafilesi yurda döndü. Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan sporculardan madalya kazanan Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut ve Ali Öztürk geride bıraktıkları turnuvanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden masa tenisi sporcularından Yusuf Kılınçkaya, Bayram Ali Yıldız, Hüdaverdi Uğur, Fatih Korkut, Burak Ulusoy, Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Hatice Duman, Kübra Korkut, Nesim Turan, Neslihan Kavas, Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir yurda döndü. Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan millileri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan karşıladı. Tezahüratlarla, bayraklarla ve mehteran ekibiyle coşkulu bir şekilde karşılanan sporculardan madalya kazanan Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut ve Ali Öztürk ise tebrikleri kabul ettikten sonra yaşadıkları turnuva serüveni hakkında açıklamalar yaptı.

İhsan Selim Baydaş: "Muhteşem bir iş çıkardılar"

Sporculara yaşattıkları gururdan ötürü teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, "Şampiyonları karşılıyoruz. Bize gurur yaşattılar. Bu güzel gün için onlara biz teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir iş çıkardılar. Onlar teşekkür ediyorlar böyle bir karşılama için ama biz teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir gün yaşattıkları için. Hem paralimpik oyunlar tarihimizin en çok madalyasını almış oluyoruz hem de aynı branşta 4 madalyayı karşılamış oluyoruz. Ailelerini, teknik ekiplerini tebrik ediyorum. Çok ciddi bir özverinin ve gayretin sonucudur bu başarı. İnşallah onların da ifade ettikleri gibi bu yükselen adımın devamı gelecek. Onlar 2024'e hazırlık yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Öztürk: "Bizim hedeflerimiz bitmiyor, sırada 2024 Paris var"

Mücadele ettiği masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, hedeflerinin daha çok madalya olduğunu belirterek, "Biz masa tenisi branşı olarak çok başarılı bir branşız. Her paralimpik oyunlarında yükselen bir grafiğimiz var. Madalya sayımızı dörde yükselttik. Kaçan madalyalarımız oldu. Bana altın madalya nasip oldu. Çok mutluyum. Bizim hedeflerimiz bitmiyor, sırada 2024 Paris var. Biz burada dört madalya çıkarttıysak, 2024'te 6-7 madalya neden olmasın? Elimizden gelen her şeyi yapıp, madalyaya döndük ülkemize. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu madalyaların devamı gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Nesim Turan: "Hedeflerimiz bitmiyor"

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) bronz madalya kazanan Nesim Turan da, yeni hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, "Biz gerçekten ivmesi sürekli yükselen bir branşız. Çok yoğun, yorucu bir süreçten geçtik. Emek verenlerimiz, hocalarımız, bizi yetiştirenler, idarecilerimiz, o kadar güzel bir ortam vardı ki Tokyo'da... Tabi ki hedeflerimiz bitmiyor. Şimdi ufak bir tatilin ardından yeni hedeflere, yeni hayallere yelken açma vakti gelecek. Ülkemizi ne kadar gururlandırırsak o kadar mutlu olacağımız için yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kübra Korkut: "2024'te daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

Masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) bronz madalya sahibi olan Kübra Korkut, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Masa tenisi olarak tarih yazdık. Madalya ile döndük yurdumuza. Çok mutluyuz. Daha güzel başarılara inşallah. 2024'te daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze, bizi destekleyen ailelerimize, antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara koşmak dileğiyle" dedi.

Ali Öztürk: "Hedefimiz 2024'te bu bronzları altına çevirmek"

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) bronz madalya kazanma başarısı gösteren bir diğer sporcu Ali Öztürk ise, bir sonraki oyunlardan altın madalya ile dönmek istediklerini ifade ederek, "Paralimpik oyunlarında bireysel ve ilk madalyam. Hedefimiz 2024'te bu bronzları altına çevirmek. İnşallah 2024'te bunu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

Mehmet Baykan: "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum"

Bronz madalya kazanan Kübra Korkut'a ayrı bir teşekkürü olduğunu söyleyen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Ali ve Abdullah iki kardeş olarak masa tenisinde sürükleyici rol oynadılar. Tebrik ediyorum tüm sporcularımızı. Kübra'yı ayrıca tebrik ediyorum. Bu noktaya gelebilmek için büyük mücadele verdi. Kamplarda büyüdü. Eşi hem hocası oldu hem kocası oldu ve madalyaya ulaştı. Diğer sporcularımıza da 2024'te madalya mutluluğunu yaşamalarını diliyorum" dedi. - ANKARA

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama

Abdullah Öztürk, oyunlar, Korkut, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönen millilere coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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