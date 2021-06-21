Olimpiyat sporcularının kıyafetleri lansmanla tanıtılacak

Geçtiğimiz yaz düzenlenmesi planlanan ancak COVID-19 küresel salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-08 Ağustos 2021 ve Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların kıyafetleri düzenlenecek lansmanla tanıtılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimlik Oyunları için hazırlanan "Team Türkiye Koleksiyonu"nun lansmanını Modern Olimpik Hareket'in doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün 23 Haziran tarihinde İstanbul'da Esma Sultan Yalısı'nda koreogafisi ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz'in gerçekleştireceği organizasyon ile sunulacak.

Söz konusu etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen moda markaları ve tasarımcıları tarafından hazırlanan seyahat, seremoni, ve sportif kıyafetler kamuoyunun beğenisine sunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe spor ve moda dünyasından birçok isim katılacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 olimpiyatlarına gidecek sporculara şu mesajı verdi:

"Küresel bir rekabet ortamında olsanız da, olimpiyatların bir spor ve gençlik şenliği olduğunu unutmamanız gerekiyor. Sizler, bizim için sadece sportif başarılarınızdan çok daha değerlisiniz. Azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Tek başınıza bir branşı dünya çapında popüler hale getirebildiğiniz gibi; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik ediyor, saha dışındaki davranışlarınızla değer oluşturarak ilham kaynağı oluyorsunuz. Elde edeceğiniz başarıları önemsediğiniz kadar, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla bir arada olacağınız; barış ve kardeşlik coşkusunu doyasıya yaşayacağınız anların keyfini de sürmenizi dilerim."

Kıyafetlerde, Türk Bayrağı'nın renkleri ile Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert kullanıldı.

Tokyo 2020'de ülkemizi temsil edecek milli sporcular için üretilen ürünler arasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor.

Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategoride kullanılacak kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak kırmızı ve beyaz kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert eklendi.

Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç tasarımcı Bünyamin Aydın'ın tasarladığı sportif kıyafetler ile Türkiye'yi temsil edecekler.

Sportif kıyafetler üzerinde yer alan tasarımlarda, Türk kültür mirasının temel yapı taşlarından biri olan Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı. Tasarım çalışması, Türk halı/kilim desenlerinde tekrar eden motiflerden esinleniyor ve özgünlük, birlik, çeşitlilik kavramlarına vurgu yaparak dört ayrı monogram desenin bir araya getirilmesinden oluşuyor. - ANKARA