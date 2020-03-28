Tokyo 2020 vizeleri yanmayacak!
6 saat önce
Yaklaşık 11 bin sporcunun katılacağı oyunlar için kotaların yüzde 57'si belli olmuş, Türkiye'den de 10 branşta 53 sporcu olimpiyat hakkı elde etmişti.
Yaklaşık 11 bin sporcunun katılacağı oyunlar için kotaların yüzde 57'si belli olmuş, Türkiye'den de 10 branşta 53 sporcu olimpiyat hakkı elde etmişti.
Bu sporcuların 2021'deki oyunlara katılma hakkının bulunduğu belirtildi. Oyunlarda her branş için sporcu sayısı da aynı kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:49
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