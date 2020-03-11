Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Hak eden kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Hak eden kazandı - Son Dakika Dünya

Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Hak eden kazandı

6 saat önce

Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün, "İrem ile çeyrek finalde karşılaştık. Maçı kazanan ben oldum. Bir sezondaki tüm grand prix turnuvalarında madalya alan tek Türk sporcuyum" dedi.

Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Hak eden kazandı, System.String[]

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kadınlar 57 kiloda temsil edeceğini duyurduğu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, "Benim hakkımdı, hak eden kazandı" dedi.


Türkiye, kadınlar tekvandoda 4 olimpik sıklette de Tokyo 2020'ye vize alarak tarihi bir başarıya imza attı. Fakat kadınlar 57 kilo dünya sıralamasında ilk 5'te 2 milli sporcunun yer alması, olimpiyatlara bu sıklette kimin gideceğiyle ilgili tartışmalara yol açtı.

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Hatice Kübra İlgün, Türkiye, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:45 
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