Tokyo 2020 vizesi alan tekvandocu Hatice Kübra İlgün: Hak eden kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kadınlar 57 kiloda temsil edeceğini duyurduğu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, "Benim hakkımdı, hak eden kazandı" dedi.



Türkiye, kadınlar tekvandoda 4 olimpik sıklette de Tokyo 2020'ye vize alarak tarihi bir başarıya imza attı. Fakat kadınlar 57 kilo dünya sıralamasında ilk 5'te 2 milli sporcunun yer alması, olimpiyatlara bu sıklette kimin gideceğiyle ilgili tartışmalara yol açtı.