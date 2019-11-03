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Tokyo 2020'ye doğru

6 saat önce

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvasına katılacak.

Tokyo 2020'ye doğru, System.String[]

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvasına katılacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'de ilk defa olimpiyat programında yer alacak 3x3 basketbol için katılım süreci belli oldu.

FIBA, Tokyo 2020'ye kadınlar ve erkeklerde doğrudan katılacak 4'er ve olimpiyat eleme turnuvasında yer alacak 20'şer ülkeyi açıkladı.

Erkeklerde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra FIBA 3x3 dünya sıralamasının ilk 3 basamağındaki Sırbistan, Rusya ve Çin, doğrudan katılım hakkı elde etti.

Türkiye de 2020'nin mart ayında Hindistan'da gerçekleştirilecek elemelerde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı, Moğolistan, Polonya, Brezilya ve İspanya ile A Grubu'nda mücadele edecek.

5'er takımdan oluşan dört grupta ilk 2'ye girenler, çeyrek finale yükselecek. Eleme usulü oynanacak karşılaşmalar sonucu turnuvayı ilk 3 sırada bitiren takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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