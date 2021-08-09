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Tokyo 2020'ye katılan genç sporcular umut verdi - Son Dakika

Tokyo 2020'ye katılan genç sporcular umut verdi

09.08.2021 10:10
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcular aldıkları madalyanın yanı sıra performanslarıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için umut verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcular aldıkları madalyanın yanı sıra performanslarıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için umut verdi.

Tokyo 2020'de 108 sporcuyla mücadele eden Türkiye 3 genç temsilcisiyle madalya kazandı.

Okçulukta 22 yaşındaki Mete Gazoz altın madalyayla tarihi bir başarıya imza attı. Okçuluk branşında madalya kazanan ilk Türk sporcu olan Mete, genç yaşında bunu başardı.

Kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ise 23 yaşında bunu gerçekleştirdi. Genç yaşına rağmen büyük tecrübeye sahip Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de altın madalya alarak gelecekteki yeni başarılara göz kırptı.

Tekvandoda bronz madalya kazanan Hakan Reçber ise 22 yaşında bu sevinci yaşadı.

Genç atletler tecrübe kazandı

Türkiye Tokyo 2020'de 25 atletle mücadele ederken bunların içindeki genç isimler elde ettikleri deneyimle gelecek için umut verdi.

Sırıkla atlamada Türkiye'yi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcu unvanını alan 21 yaşındaki Ersu Şaşma, Tokyo 2020'de önemli deneyimler yaşadı. Elemelerde 5.65 metrelik derecesiyle finale yükselen Ersu, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.

Ersu Şaşma, final yarışları sonunda oyunları 10. tamamlasa da genç yaşında önemli deneyimlerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya çalışacak.

Cirit atmada elemeleri geçerek finale çıkan 24 yaşındaki Eda Tuğsuz ise final yarışlarında dördüncü olarak madalyayı kaçırdı.

Üç adım atlamada mücadele eden 24 yaşındaki Necati Er de finale çıkarak Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu. Final yarışlarında 6. olan Necati Er gelecek için önemli deneyimler elde etti.

Milli cimnastikçi Adem Asil finalde yarıştı

Artistik cimnastikte mücadele eden 21 yaşındaki Adem Asil de finale çıkma başarısı gösteren isimler arasında yer aldı.

Cimnastikte 7 disiplinde final görerek tarihi bir başarıya imza atan milli sporcular arasında Adem Asil de yer aldı.

Adem Asil halka aleti ve atlama masasında finale çıkma başarısı gösterdi. Milli sporcu bunun yanında genel tasnifte finalde mücadele etti.

Milli cimnastikçi halka aletinde 7. olurken, atlama masasında ise altıncılıkta kaldı.

İlke Özyüksel'in büyük çıkışı

Türk sporcuların az yer aldığı modern pentatlonda yarışan İlke Özyüksel Rio 2016'dan sonraki derecesiyle umut dağıttı.

Bu branşta Rio 2016'da 35. olan İlke, Tokyo 2020'yi ise 5. sırada tamamladı.

İlke Özyüksel "Bundan sonra Paris, Los Angeles, Avustralya olacak, geliyoruz. Bundan sonra madalyalar olacak." ifadeleriyle gelecek için iddiasını ortaya koydu.

Bu arada Mete Gazoz gibi okçulukta Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz performansıyla genç sporcular adına umut veren bir başka isim oldu. Mete Gazoz ile karışık takımda mücadele eden Yasemin, yarı final deneyimi yaşadı. Mete ve Yasemin bu kategoride bronz madalya mücadelesinde ise rakiplerine mağlup oldu.

Olimpiyat, Türkiye, Paris, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo 2020'ye katılan genç sporcular umut verdi - Son Dakika Spor


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