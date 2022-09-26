Anket: Japon Şirketlerin Yarısından Fazlası Çin'le İstikrarlı Ekonomik İlişkiler İstiyor - Son Dakika
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Anket: Japon Şirketlerin Yarısından Fazlası Çin'le İstikrarlı Ekonomik İlişkiler İstiyor

26.09.2022 14:24
Anket: Japon Şirketlerin Yarısından Fazlası Çin'le İstikrarlı Ekonomik İlişkiler İstiyor

TOKYO, 26 Eylül (Xinhua) -- Japon Sankei Shimbun gazetesinin web sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde büyük Japon şirketleri arasında yapılan bir anket, şirketlerin yüzde 50'den fazlasının Japonya ve Çin arasındaki ekonomik bağların istikrarlı şekilde sürmesi gerektiğine...

TOKYO, 26 Eylül (Xinhua) -- Japon Sankei Shimbun gazetesinin web sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde büyük Japon şirketleri arasında yapılan bir anket, şirketlerin yüzde 50'den fazlasının Japonya ve Çin arasındaki ekonomik bağların istikrarlı şekilde sürmesi gerektiğine inandığını gösterdi. 11 Ağustos'ta yayınlanan ankete göre, Japon şirketlerin yüzde 50'den fazlası Japonya ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarlı kalması gerektiğine inandığını belirtirken, hiçbiri "daha mesafeli durulması gerekli" demedi. Eylül ayı, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü. Ankete katılan birçok Japon şirketi, Çin'in göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir komşu pazar olduğunu söyledi. Sankei Shimbun'un haberinde, GSYİH açısından Çin'in Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldiği ve iki ülke arasındaki farkın büyüdüğü belirtildi. Ankete katılanlara, Japonya ve Çin arasındaki ideal ekonomik ilişki durumu sorulduğunda, yanıt verenlerin yüzde 34,7'si "hedef statükoyu sürdürmek olmalı", yüzde 6,8'i ise "daha fazla gelişmeli" yanıtını verdi. Yaklaşık yüzde 12,7'si ise ekonomik ilişkilerin biraz gelişmesi gerektiğini söyledi. Ankete göre, "daha fazla gelişmeli" veya "biraz gelişmeli" yanıtını veren şirketler ayrıca "Çin dünya ekonomisine derinden entegre olmuş durumda. Japonya ile Çin arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gerekli" ifadelerini kullandı. Japonya ve Çin'in ekonomik ilişkilerinde görmek istedikleri mesafe sorulduğunda, sadece yüzde 2,5'i biraz mesafeyi korumaları gerektiğini söylerken, hiçbiri "daha fazla mesafe olması gerektiğini" söylemedi. Haberde, birçok şirketin Japonya için Çin'in "en büyük ticaret ortağı ülke" olduğuna inandığı ve "ekonomik bir süper güç olan Çin olmadan dış ekonomik ilişkiler kurmanın gerçekçi olmadığı" düşüncesinde olduğu belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Anket: Japon Şirketlerin Yarısından Fazlası Çin'le İstikrarlı Ekonomik İlişkiler İstiyor - Son Dakika

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