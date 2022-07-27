Endonezya Fukuşima'nın Ardından Japonya'ya Getirdiği Gıda İthalatı Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika
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Endonezya Fukuşima'nın Ardından Japonya'ya Getirdiği Gıda İthalatı Kısıtlamalarını Kaldırdı

27.07.2022 14:40
Endonezya Fukuşima'nın Ardından Japonya'ya Getirdiği Gıda İthalatı Kısıtlamalarını Kaldırdı

TOKYO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve konuk Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Kasım ayında Widodo'nun ev sahipliğinde Bali Adası'nda yapılacak olan bu yılki G20 büyük ekonomiler zirvesi öncesinde Çarşamba günü Tokyo'da biraraya geldi.

TOKYO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve konuk Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Kasım ayında Widodo'nun ev sahipliğinde Bali Adası'nda yapılacak olan bu yılki G20 büyük ekonomiler zirvesi öncesinde Çarşamba günü Tokyo'da biraraya geldi. Liderler arasındaki zirve toplantısının ardından Kişida, düzenlediği ortak basın toplantısında Endonezya'nın 2011'deki Fukuşima nükleer krizinin ardından Japon gıda ürünlerinin ithalatına getirilen tüm kısıtlamaları kaldırdığını söyledi. Kişida, atılan bu adıma müteşekkir olduğunu ve burada daha önce etkilenen yedi vilayetin ürettiği gıda ürünlerine uygulanan ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasının "afetten etkilenen bölgelerdeki insanları cesaretlendireceğini" söyledi. Widodo ise Endonezya'nın Japonya'dan ihraç ettiği ton balığı, ananas ve muza uyguladığı gümrük vergilerini hafifletmesini veya kaldırmasını istediğini söyledi. Widodo ayrıca, bu ayın başlarında bir konuşma sırasında vurularak öldürülen eski Başbakan Şinzo Abe için taziyelerini de iletti. Hükümet yetkilileri, Widodo'nun Japonya ziyaretini günün ilerleyen saatlerinde İmparator Naruhito ile yapacağı görüşmeyle sonlandıracağını ve ardından Güney Kore'ye hareket edeceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Bali Adası, Fukuşima, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Fukuşima'nın Ardından Japonya'ya Getirdiği Gıda İthalatı Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika

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