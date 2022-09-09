Japonya'nın Afrika'daki Çabaları Etkisiz, Çin'in Çalışmaları Olumlu Görülüyor - Son Dakika
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Japonya'nın Afrika'daki Çabaları Etkisiz, Çin'in Çalışmaları Olumlu Görülüyor

09.09.2022 17:02
Japonya'nın Afrika'daki Çabaları Etkisiz, Çin'in Çalışmaları Olumlu Görülüyor

TOKYO, 9 Eylül (Xinhua) -- Japan News gazetesinin haberine göre, Japonya'nın çeşitli Afrika ülkelerine yıllardır yaptığı yardım, Japonya liderliğindeki Afrika kalkınması konulu uluslararası konferansta bile pek bir etki yaratmadı.

TOKYO, 9 Eylül (Xinhua) -- Japan News gazetesinin haberine göre, Japonya'nın çeşitli Afrika ülkelerine yıllardır yaptığı yardım, Japonya liderliğindeki Afrika kalkınması konulu uluslararası konferansta bile pek bir etki yaratmadı. Gazeteye göre, Çin önemli altyapı yatırımlarıyla Afrika'nın kalkınmasına yardım ettiği için Afrika'da itibarı yükseliyor. Gana merkezli araştırma kuruluşu Afrobarometer tarafından 2021'de 34 Afrika ülkesinde yapılan kamuoyu araştırmasına atıfta bulunan gazete, Afrikalıların yüzde 63'ünün "Çin'in ülkelerindeki ekonomik ve siyasi etkisi" konusunda iyimser değerlendirmeler yaptığını söyledi. ABD'nin yüzde 60, BM'nin ise yüzde 57 oranla yer aldığı listede Çin'in oranı tüm seçenekler arasında en yüksek değere ulaştı. Gazete, Japonya'nın bu soruda seçenekler listesinde olmadığını kaydetti. 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD 8) 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Tunus'ta düzenlendi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle konferansa uzaktan katıldı. TICAD, Afrika'nın kalkınması için düzenlenen Japon liderliğindeki bir yardım konferansı. Gazeteye göre, Japonya, diğer ülkelerin önüne geçerek Afrika'nın kalkınmasını tam olarak desteklemek için 1993 yılında TICAD çerçevesini başlatmıştı.

Japonya'nın Afrika'daki Çabaları Etkisiz, Çin'in Çalışmaları Olumlu Görülüyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Afrika, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın Afrika'daki Çabaları Etkisiz, Çin'in Çalışmaları Olumlu Görülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın Afrika'daki Çabaları Etkisiz, Çin'in Çalışmaları Olumlu Görülüyor - Son Dakika
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