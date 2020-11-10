Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar'ın "Atatürk'ün Japonya ile temasları" konulu video sunumu izletildi.

Atatürk'ün halkını kazanarak yönetip yönlendirdiğini belirten Mercan, "Cumhuriyet'in inşa sürecinde daima ileriye bakmış ve ileriye yürümüştür. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin önemi bu çağın yaşadığı krizler karşısında ortadadır." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Mercan, vefatının 82. yılında Atatürk'ü saygıyla andı.

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