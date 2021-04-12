Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı

12.04.2021 11:56

Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammet Raşid Alas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile Tokyo Camisi'nin bu yıl buruk geçecek bir ramazan ayına hazır olduğunu söyledi.

Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammet Raşid Alas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile Tokyo Camisi'nin bu yıl buruk geçecek bir ramazan ayına hazır olduğunu söyledi.

Alas, Kovid-19 vakalarının yeniden artış trendine girdiği Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde ramazan hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın dolayısıyla buruk ve hüzünlü bir ramazan ayına hazırlandıklarını kaydeden Alas, "Yine de geçen yıla kıyasla çevrim içi faaliyetlerde daha iyi bir noktadayız." dedi.

Alas, ramazan içerisinde Tokyo Camisi bünyesinde düzenlenecek faaliyetlere değinerek, her gün çevrim içi mukabele, çocuklar için kısa sure ve dua programı yayımlanacağını belirtti.

Başkentte yaşayan farklı Müslüman ülkelerden katılımcılara birkaç dilde çevrim içi ramazan konferansları sunulacağını belirten Alas, kendisinin de pazar günleri sohbet vereceğini söyledi.

Alas, farklı ülkelerden gelen aşçıların da haftada iki gün yaşadıkları yörenin mutfaklarına ait yemek tariflerini izleyicilere çevrim içi sunacaklarını da sözlerine ekledi.

İftar yok, teravih var

Alas, Kovid-19'a karşı ocak-mart arasında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) yürürlükten kaldırılması sonrası ülke genelinde vaka sayılarının yeniden artış trendine girdiğini belirtti.

Bununla birlikte başkent Tokyo'da 12 Nisan'da yürürlüğe giren yarı-OHAL tedbirlerini anımsatan Alas, Japonya geneli mescit yöneticilerinin katıldığı çevrim içi toplantıda alınan karara değindi.

Alas, "Japonya'da hiçbir mescit ya da cami iftar programı düzenlemeyecek diye karar alındı, dolayısıyla biz de iftar programı yapmayacağız çünkü maskenin mecburen çıkması gerekiyor." dedi.

Teravih namazına değinen Alas, maske ve mesafe kuralların uygulanacağı ve cemaate verilecek tek kullanımlık seccadeler ile Tokyo Camisi'nde teravihin eda edileceğini açıkladı.

Geçen yıl teravihlerin kılınmadığını belirten Alas, "Bu yıl inşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek teravihlerimizi Kur'an-ı Kerim hatmi usulüyle her akşam eda edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Kalabalık ortama yönelik" eleştirilerin geldiğini kaydeden Alas, "Bu noktada elimizden gelen tedbiri aldığımızı düşünüyorum. İleride bir OHAL olursa da yerel makamlarla iş birliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Alas, başkent Tokyo'da uygulanan yarı-OHAL yönetmeliği kapsamında, bir mekana yarı kapasitesine göre katılımcı alınmasına izin verildiğini anımsatarak, "Şartlar yerine getiriliyor, daha katı tedbirler getirilirse, elimizden gelen dikkati göstereceğiz. Yarı-OHAL sebebiyle teravihi etkileyecek bir durum söz konusu değil." dedi.

"İslam'ın güler yüzü"

Manevi atmosferi önceki ramazan aylarıyla kıyaslayan Alas, Japon gayrimüslimlerin katıldığı birçok programı anımsatarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ramazanlarda hafta içi günde ortalama 300-400, hafta sonu 500-600 kişi iftar yapıyordu. Bunların yarısı da Japon gayrimüslimlerden oluşuyordu. Camiye gelip bizimle ramazanın heyecanını birlikte tadıyorlardı, karşılıksız vermenin ne olduğunu farkına varıyorlardı. Bu noktada güzel bir misyon üstlenmiştik. Geri dönüşümünü yıl boyunca alıyorduk. 'Sofranızda bulundum' diyerek İslam kültür ve medeniyeti hakkında özellikle bilgi alıp, bu vesileyle de Müslüman olan 'mühtedi' kardeşlerimiz vardı. Bunlara yönelik güzel faaliyetlerimiz devam ediyordu fakat iftar olmayacağı için bunu yapamayacağız."

Tokyo Camisi'nin "İslam dininin güler yüzü" olduğunu belirten Alas, "Misyonunu en güzel şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Gerek İslam gerek Türk kültür ve medeniyeti hakkında bilgi almak isteyenler Tokyo Camisi'ne geliyorlar. Cami, adından da anlaşılacağı üzere 'cami yani toplayan' manasıyla, hem Japonları hem de birçok milletten Müslüman kardeşleri topluyor." diye konuştu.

Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı
Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı
Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı
Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı

Müslüman, Japonya, İslam, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo Camisi, Kovid-19 salgını dolayısıyla buruk geçecek ramazan için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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