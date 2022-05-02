Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

02.05.2022 03:07
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı.

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı.

Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.

Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

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Müslüman, Japonya, Bayram, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı - Son Dakika


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