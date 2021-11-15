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Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

15.11.2021 12:52
Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.

Tokyo Metropol Valiliğine göre, başkent bölgesinde son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayı 2021 yılının en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayda geçti.

Son rakamlarla vaka sayısının 381 bin 975'e çıktığı Tokyo'da son bir günde salgın kaynaklı ölen olmadı.

Başkent genelinde 10 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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