Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı.
Tokyo Metropol Valiliğine göre, başkent bölgesinde son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Bu sayı 2021 yılının en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayda geçti.
Son rakamlarla vaka sayısının 381 bin 975'e çıktığı Tokyo'da son bir günde salgın kaynaklı ölen olmadı.
Başkent genelinde 10 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Kaynak: AA
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