Tokyo'da 22 katlı binaya Türkçe dahil 21 dilde "2021'imiz aydınlık olsun" mesajı yansıtıldı - Son Dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir firmanın, 22 katlı ana binasının duvarına Türkçe dahil 21 farklı dilde "2021'imiz aydınlık olsun" mesajı yansıtıldı.

Türkiye dahil birçok ülkede yatırımları bulunan Itochu firmasının Tokyo'nun Kita-Aoyama bölgesindeki 22 katlı genel müdürlük binasının duvarı ışıklandırıldı.

Sosyal medyadan canlı yayımlanan etkinlikte, Türkçe dahil 21 farklı dilde "2021'imiz aydınlık olsun" cümlesi yansıtıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, firma yetkilileri, yabancı basın mensupları ve davetliler katıldı.

Etkinliğe ilişkin Itochu firmasından yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında firma faaliyetleri sınırlı ve iş seyahatleri neredeyse imkansız. Bu kapsamda Itochu, 'daha aydınlık bir yeni yıl' dileğini dünya etrafından mümkün olduğunca daha fazla insanla paylaşmak istedi." ifadeleri kullanıldı.