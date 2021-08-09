Tokyo'da bronz alan Hatice Kübra'nın babasının mezarından yaptığı paylaşım yürek yaktı

Tokyo'da bronz madalya maçında İranlı Kimia Alizadeh'i mağlup edip başarıya ulaşan Hatice Kübra İLgün, zaferini babasına adadı.

12 yıl önce kaybettiği babasının mezarına giden Kübra, madalyasını babasının mezar taşına astı.

"VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

Hatice Kübra İlgün yaptığı paylaşıma, "12 Yıl önce kaybettiğim babama vermiş olduğum olimpiyat madalya sözümü tutmanın mutluluğu bambaşka. Ve madalya olması gereken yerde... Tüm çabam sana layık bir evlat olmak için. Seni çok seviyorum ve özlüyorum Babammm... Mekanın Cennet Olsun.Nurlar içinde yat" yorumunu düştü.