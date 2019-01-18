Son Dakika Haberleri: Tokyo'da Bulunan Duvar Resmi Gizemli Sanatçı Banksy'nin Olabilir
BBC

Tokyo'da Bulunan Duvar Resmi Gizemli Sanatçı Banksy'nin Olabilir

34 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren istasyonunda, gizemli İngiliz sanatçı Banksy'ye ait olabileceği belirtilen bir duvar resmi bulundu.

Tokyo'da Bulunan Duvar Resmi Gizemli Sanatçı Banksy'nin Olabilir, System.String[]
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren istasyonunda, gizemli İngiliz sanatçı Banksy'ye ait olabileceği belirtilen bir duvar resmi bulundu.

Duvar resminin, Banksy'nin ünlü "Şemsiyeli Sıçan" eserine benzediği kaydedildi.

Duvar resminin ne zaman yapıldığı bilinmiyor, ancak yetkililer resmin uzun süredir bilindiğini söyledi.

Resmin bölge sakinlerinin temas kurmasının ardından, Banksy'ye ait olabileceğinin farkedildiği belirtildi.

Resim, istasyonun yanındaki bir kapıda yer alıyor.




Tokyo Valisi Yuriko Koike, Twitter mesajında sanat eserinin Banksy'nin Tokyo'ya hediyesi olabileceğini söyedi.

https://twitter.com/ecoyuri/status/1085767968959561729

Resmin bulunduğu kapı söküldü ve zarar görmemesi için bir depoya kaldırıldı.

Japon hükümetinin, eserin hakiki olup olmadığını anlamaya çalıştığı ancak "Japonya'da bu konura uzman birinin olup olmadığını bilmedikleri" açıklandı.

Banksy genelde kamusal alanlara sanat eserleri çizen ve adı bilinmeyen bir İngiliz duvar resmi sanatçısı. Banksy'nin sanat eserleri büyük paralara alıcı buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Galler'deki bir garajda bulunan Banksy'ye ait bir eser yüzbinlerce sterline satılmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:26 

Japonya, Tokyo, Dünya
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