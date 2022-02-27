Tokyo'da elektroniğin ana vatanı: Akihabara - Son Dakika
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Tokyo'da elektroniğin ana vatanı: Akihabara

27.02.2022 13:32

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun elektronik kasabası olarak tanınan Akihabara kültürle teknolojiyi buluşturuyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun elektronik kasabası olarak tanınan Akihabara kültürle teknolojiyi buluşturuyor.

Asıl ismi "Akiba ga Hara" (güz yaprağı merası) olan, başkentin Çiyoda ilçesinin kuzeydoğusundaki kasaba, elektronik tutkunlarının uğrak noktası.

"Denkigai" (elektronik kasaba) olarak bilinen bölge yazılım, donanım, video oyun ve konsolları, bilgisayar ürünleri, Japon çizgi roman ve çizgi dizileriyle tanınıyor.

Tokyo dışından, tarifeli hızlı tren seferleri, başkentin birçok noktasından ise işlek Hibiya, Yamanote, Sobu, Tsukuba metrolarıyla bölgeye kolay ulaşım sağlanıyor.

Hatların buluştuğu Akihabara İstasyonu'nun batı yakasında elektronik pazarı, kuzeyinde çizgi dizi, çizgi roman temalı kafeler, güneyinde ise ticarethaneler yer alıyor.

Bölge aynı zamanda Otaku diye tabir edilen Japon çizgi dizi ve çizgi romanları hayranlarına yönelik en önemli turistik nokta.

Akihabara'da sevdiği karakterin kıyafetlerini kuşanmış oyunseverler ya da sokak başlarında "hizmetçi" şeklinde giyinmiş genç kızlara rastlanabiliyor.

Oyun ve konsolun ana vatanı

Teknoloji sektöründeki "Yodobashi Camera" ile "Bic Camera" dahil birçok Japon firmasının bölgede bulunan mağazalarında yurt içi ve yurt dışında üretilen çok sayıda ürüne ulaşılabiliyor.

"Oyunsever turistler" Akihabara'nın zihinleri eskiye götüren "retro video oyun ve konsol" satış noktalarında çocukluk ve gençlik anılarını tazeliyor.

70 yılı aşkın süredir oyun ve konsol üreticisi Sega Corp'un 4 mağazasının bulunduğu bölgede eski ve yeni oyunlar ve cihazlar denenerek satın alınabiliyor.

Japonya'nın atari salonları "Paçinkoların" bölgede bulunan çok sayıdaki şubesinde 7'den 70'e Japonlar hem paralarını hem vakitlerini harcıyor.

Gece "renk cümbüşü"

"Meido kissa" diye bilinen "kahya kafelerde" ücreti karşılığında tahsis edilen kostümlü hizmetçiler, gelen müşteriye "yüksek saygı diliyle" hizmet sunuyor.

Sadece kızlara ya da sadece erkeklere veya karışık hizmet verebilen kafelerde "rahat hissettirilen" müşteriler oyun oynuyor, içecek tüketiyor.

Akşam saatlerinde çok katlı mağazaların karşılıklı ışıklarını yakmasıyla caddelerde oluşan renk cümbüşü ülke genelinde fotoğraf tutkunlarını Akihabara'ya çekiyor.

Denkigai'nin ziyaretçileri hem gezi hem alışveriş hem de eğlence fırsatı yakalarken, yoğun ışık kümeleri altında hatıra fotoğrafı çektirebiliyor.

Ana istasyonun kuzeybatısında, tarihi 1300 yıl önceye dayanan Kanda Myojin Tapınağı da bölgede "popüler kültürleri ve teknolojik cihazları tılsımladığına" inanılıyor.

Elektronik kasabadaki eski ile yeni kültürlerin bileşimi bu yapı, her yıl mayısta başkent Tokyo'da düzenlenen Şinto inancı yortularından birine de ev sahipliği yapıyor.

Tokyo'da elektroniğin ana vatanı: Akihabara
Tokyo'da elektroniğin ana vatanı: Akihabara
Tokyo'da elektroniğin ana vatanı: Akihabara

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Japonya, oyunlar, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'da elektroniğin ana vatanı: Akihabara - Son Dakika


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