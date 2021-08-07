Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı

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Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli boksör, gümüş madalya kazandı. Buse Naz böylece, kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasını elde etti.

İLKLER YAŞANDI

Çakıroğlu gibi Busenaz Sürmeneli de bir ilki başardı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ise finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup etti ve olimpiyat şampiyonu oldu. Busenaz'ın bu zaferi, boksta Türkiye'nin elde ettiği ilk altın madalyaydı.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Sporarena'nın aktardığı haberde; Buse'lerin isimlerinin aynı olması gibi memleketlerinin ve doğum tarihlerinin de benzediği ortaya çıktı.

AYNI BRANŞ

Busenaz Sürmeneli 26 Mayıs 1998 doğumlu. Buse Naz Çakıroğulu ise 26 Mayıs 1996 doğumlu. İki sporcunun memleketi Trabzon, ikisi de aynı branşta mücadele ediyor.