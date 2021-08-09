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Tokyo'da gözler bu sefer paralimpik sporcularda olacak - Son Dakika

Tokyo'da gözler bu sefer paralimpik sporcularda olacak

09.08.2021 14:39
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından gözler 16. Yaz Paralimpik Oyunları'na çevrilecek.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından gözler 16. Yaz Paralimpik Oyunları'na çevrilecek.

Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 13 branşta 87 sporcuyla mücadele edecek.

Paralimpik oyunlarında milli formayı giyecek sporcular ve branşları şöyle:

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57):

Atıcılık:

Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan

Badminton:

Zehra Bağlar, Emine Seçkin

Halter:

Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar

Okçuluk:

Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun

Tekerlekli sandalye tenis:

Fatma Büşra Ün

Tekerlekli sandalye eskrim:

Hakan Akkaya

Yüzme:

Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu

Tekerlekli sandalye basketbol:

Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy

Masa tenisi:

Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan

Atletizm:

Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün

Görme Engelliler Spor Federasyonu (21):

Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler,

Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara

Judo:

Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi

Atletizm:

Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu

Para tekvando (6):

Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (3):

Atletizm:

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın

"Milli sporcularımız, Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi.

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları tarihinin en kalabalık sporcu kafilesiyle Tokyo 2020'de mücadele edeceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Oyunlarda ülkemizi 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Tarihimizin en yüksek sporcu katılımıyla yer alacağımız Tokyo 2020'de mücadele edecek bütün sporcu kardeşlerime gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların oyunlara en iyi şekilde hazırlandığını kaydeden Kasapoğlu, "Sporcularımız oyunlara yüksek motivasyonla hazırlandılar ve başarılı bir hazırlık süreci geçirdiler. Milli sporcularımız, Tokyo'da Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Madalya alsın almasın her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat, Türkiye, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokyo'da gözler bu sefer paralimpik sporcularda olacak - Son Dakika Spor


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