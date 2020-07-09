Tokyo'da günlük vak'a sayısında yeni rekor - Son Dakika

Tokyo'da günlük vak'a sayısında yeni rekor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildi. Başkentte tespit edilen 224 yeni vak'a, ülke genelindeki toplam vak'a sayısını 21 bin 361'e taşıdı.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da son günlerde yeniden artan vak'a sayıları ikinci dalga endişelerine neden olurken, başkent Tokyo'dan bugün kötü haber geldi. Başkentte şu ana kadar görülen en yüksek günlük vak'a sayısı doğrulandı. Tokyo'da bugün tespit edilen rekor sayıdaki 224 vak'a, başkentteki toplam bilançoyu 7 bin 272'ye taşıdı.


Toplam vak'a sayısı 21 bini aştı


Bugün 224'ü Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde 236 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son gelişmelerle Japonya'daki toplam vak'a sayısı da 21 bin 361 olarak açıklandı. Toplam bilançoya havaalanı karantinalarında kayda geçen vak'alar ile karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.


Toplam 995 kişi öldü


Japonya'da ilk Covid-19 vak'asının görüldüğü 16 Ocak'tan bu yana toplam 995 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, karantina gemisinde hayatını kaybeden 13 yolcunun da toplam ölü sayısına dahil olduğu vurgulandı. - TOKYO

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokyo'da günlük vak'a sayısında yeni rekor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 23:52 Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:24:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokyo'da günlük vak'a sayısında yeni rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]